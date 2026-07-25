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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يمدد عقد مدافعه خوسانوف حتى 2031

خوسانوف
خوسانوف
مجدي سلامة

وقع عبد القادر خوسانوف عقداً جديداً لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، مما يبقيه في النادي حتى عام 2031.

ووصل المدافع الدولي الأوزبكي في يناير 2025، وقد استمتع بأول 18 شهرًا رائعة في كرة القدم الإنجليزية.

لقد ازداد اللاعب البالغ من العمر الآن 22 عامًا ثقةً ومكانةً باستمرار ليصبح في نهاية المطاف أحد أكثر أعضاء الفريق ثقةً في موسم 2025/26.

أرقام خوسانوف

وشكّل شراكة دفاعية قوية مع مارك غيهي في النصف الثاني من الموسم، حيث لعب 16 مباراة من آخر 19 مباراة لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أدوار بارزة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الناجحين.

وبعد 47 مباراة فقط في مسيرته مع السيتي، جعلت سرعة خوسانوف الخاطفة وبراعته في التدخلات منه أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومفضلاً حقيقياً لدى جماهير ملعب الاتحاد.

في الواقع، كان من بين اللاعبين الثلاثة النهائيين المرشحين لجائزة الاتحاد لأفضل لاعب في الموسم 2025/26، وخسر بفارق ضئيل أمام خريج الأكاديمية نيكو أورايلي.

وفي الوقت نفسه، لعب أيضاً دوراً محورياً في تأهل وطنه أوزبكستان لأول مرة في تاريخها لكأس العالم.

مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف المدافع الدولي الأوزبكي

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