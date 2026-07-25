مانشستر سيتي يراقب موهبة برشلونة.. وتحرك أولي لبحث إمكانية ضمه

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة، بعدما وضعه ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بطل الدوري الإنجليزي بدأ متابعة اللاعب عن قرب، كما أجرى اتصالات أولية للاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية فتح باب المفاوضات مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السيتي ترى في بيرنال مشروع لاعب قادر على قيادة خط الوسط مستقبلًا، خاصة في ظل خطة النادي لتجديد هذا المركز تحسبًا لرحيل بعض العناصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن بيرنال ليس الاسم الوحيد الموجود على طاولة مانشستر سيتي، إذ تضم قائمة المرشحين أيضًا أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي، وألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ، في إطار بحث النادي عن لاعبين صغار السن يمتلكون جودة فنية عالية.

ورغم الاهتمام المتزايد من أندية الدوري الإنجليزي، فإن برشلونة لا ينوي التفريط في لاعبه، حيث يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2029، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني تتابع باهتمام التحركات الإنجليزية تجاه اللاعب، وتدرس تحسين عقده من الناحية المالية، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره داخل الفريق وإبعاد الأندية المهتمة عن التفكير في ضمه.