بعد موجة استقالات.. جنوب إفريقيا تعتزم تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للاستثمار

قال وزير المالية في جنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، إنه سيعين مجلس إدارة جديدًا لشركة المؤسسة العامة للاستثمار، وذلك عقب سلسلة من الاستقالات التي شهدها مجلس إدارة شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح جودونجوانا أن 8 من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم نائب وزير المالية ديفيد ماسوندو، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاستثمار، تقدموا باستقالاتهم، فيما جاءت استقالة ماسوندو كأحدث حلقات هذه الاستقالات، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

وتواجه شركة إدارة الأصول تدقيقًا متزايدًا؛ بعدما جرى إيقاف الرئيس التنفيذي باتريك دلاميني عن العمل لحين انتهاء التحقيق في مزاعم أثارها أحد المبلغين عن المخالفات، في الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة التنظيمية للقطاع المالي في جنوب إفريقيا تحقيقًا منفصلًا بشأن الحوكمة.

وذكر الموقع الإخباري الجنوب إفريقي "نيوز 24" أن جودونجوانا دعا إلى عقد اجتماع عام للمؤسسة العامة للاستثمار، الاثنين المقبل، للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة المتبقين.

وتعد المؤسسة العامة للاستثمار واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في إفريقيا، إذ تشرف على أصول تزيد قيمتها على 3 تريليونات راند، بما يعادل 178.56 مليار دولار، ويعد أكبر عملائها صندوق معاشات موظفي الحكومة في جنوب إفريقيا، كما أنها أكبر مستثمر في بورصة جوهانسبرج.

وتواجه المؤسسة العامة للاستثمار تحديات تتعلق بالحوكمة منذ أكثر من عقد، إذ تعكس العديد من القضايا التي تواجهها حاليًا النتائج التي خلص إليها تحقيق قضائي أُجري في عام 2020، والذي كشف عن أوجه قصور في الرقابة، والمساءلة، وآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية.