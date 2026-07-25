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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش مجموع وبس | التكنولوجيا وسوق العمل يرسمان مستقبل الطلاب.. التعليم توضح

سوق العمل
سوق العمل
رحمة سمير

مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات، لم يعد اختيار الكلية يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، بل أصبح قرارًا يرتبط بمستقبل الطالب المهني في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل والتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على الطلاب وأولياء الأمور إعادة النظر في معايير اختيار التخصصات الجامعية.

سوق العمل يغيّر معايير اختيار الكليات

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي محمد صبحي أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب الانتشار الواسع للتكنولوجيا، أصبحت عوامل رئيسية تؤثر في قرارات الطلاب وأسرهم عند اختيار الكليات والتخصصات الجامعية.

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التعليم العالي يواكب وظائف المستقبل

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن منظومة التعليم الجامعي في مصر تتجه نحو مواكبة متطلبات العصر من خلال تطوير البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على إنشاء مركز استراتيجي لوظائف المستقبل لدراسة التحولات المستمرة في سوق العمل وتحديث البرامج التعليمية بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة.

الجامعة لم تعد شهادة فقط

وأشار صبحي إلى أن التعليم الجامعي لم يعد قائمًا على فكرة الحصول على شهادة، بل أصبح يركز على بناء قدرات الطالب وتأهيله مهنيًا، من خلال التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية وعقد لقاءات مستمرة للتعرف على احتياجات سوق العمل وتوفيرها في الخريج المصري.

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توسع كبير في برامج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأضاف أن منظومة التعليم الحالية تشهد تنوعًا كبيرًا في التخصصات والبرامج، موضحًا أن هناك أكثر من 106 كليات ومعاهد للحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج متخصصة ومعتمدة في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلوماتية الحيوية، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية داخل مختلف الكليات.

"مثلث الاختيار".. المعادلة الأهم قبل التنسيق

وأوضح أن اختيار التخصص الجامعي يمثل تحديًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن داخل ما وصفه بـ"مثلث الاختيار"، والذي يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: شغف الطالب وميوله الشخصية، واحتياجات سوق العمل، والعائد المادي المتوقع من التخصص.

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نصائح للطلاب قبل تسجيل الرغبات

ونصح صبحي طلاب الثانوية العامة وأسرهم بضرورة الحوار المشترك عند ترتيب رغبات التنسيق، واختيار التخصص الذي يحقق أكبر قدر من التوافق بين ميول الطالب والفرص المستقبلية، مؤكدًا أن تعدد المسارات التعليمية، سواء البرامج التقليدية أو برامج الساعات المعتمدة، يمنح الطلاب فرصًا أوسع لتحقيق طموحاتهم.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية

واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار الكلية ليس نهاية الطريق، بل هو بداية رحلة مهنية تحتاج إلى تطوير مستمر، مشددًا على أهمية اكتساب المهارات التكنولوجية، وتعلم اللغات الأجنبية، والاستمرار في تطوير الذات لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يعزز فرص النجاح والتميز في المستقبل.

التعليم التكنولوجيا سوق العمل والذكاء الاصطناعي التخصصات

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