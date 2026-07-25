ليس هالاند فقط.. مرموش يخطف الأنظار في قائمة رواتب مانشستر سيتي

أعاد نادي مانشستر سيتي ترتيب هيكل الرواتب داخل الفريق بعد التوصل إلى اتفاق مع نجمه الإنجليزي فيل فودين على تمديد عقده حتى صيف 2030 مع زيادة راتبه الأسبوعي في خطوة تعكس تمسك النادي بأحد أبرز خريجي أكاديميته بحسب ما كشفته شبكة GiveMeSport البريطانية.

ورغم الزيادة التي حصل عليها فودين، حافظ الدولي المصري عمر مرموش على مكانته بين أصحاب أعلى الرواتب في الخط الهجومي للفريق متفوقا على النجم الإنجليزي في سلم الأجور.

مرموش يتفوق على فودين في الرواتب

ووفقا للشبكة البريطانية يتقاضى عمر مرموش راتبا أسبوعيا يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني ليحتل المركز الثالث بين مهاجمي مانشستر سيتي بينما ارتفع راتب فيل فودين من 225 ألفا إلى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بعد توقيع عقده الجديد.

كان مرموش قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت ونجح في فرض نفسه سريعا ضمن التشكيل الأساسي بفضل مرونته الهجومية ومستوياته المميزة.

هالاند يتصدر القائمة

ويواصل النرويجي إيرلينج هالاند تصدر قائمة الأعلى أجرا داخل مانشستر سيتي بعدما وقع عقدا طويل الأمد يمتد حتى عام 2034 يحصل بموجبه على 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليظل اللاعب الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي جاك جريليش في المركز الثاني بين مهاجمي الفريق براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني رغم استمرار الغموض حول مستقبله مع النادي بينما يحتل مرموش المركز الثالث، يليه فيل فودين بعد عقده الجديد.

ترتيب رواتب مهاجمي مانشستر سيتي

وجاء ترتيب مهاجمي مانشستر سيتي من حيث الراتب الأسبوعي على النحو التالي:

إيرلينج هالاند: 525 ألف جنيه إسترليني.

جاك جريليش: 300 ألف جنيه إسترليني.

عمر مرموش: 295 ألف جنيه إسترليني.

فيل فودين: 280 ألف جنيه إسترليني.

ريان شرقي: 180 ألف جنيه إسترليني.

أنطوان سيمينيو: 150 ألف جنيه إسترليني.

سافينيو: 80 ألف جنيه إسترليني.

جيريمي دوكو: 50 ألف جنيه إسترليني.

كلاوديو إتشيفيري: 15 ألف جنيه إسترليني.

ويعكس استمرار عمر مرموش ضمن أصحاب أعلى الرواتب في مانشستر سيتي حجم الثقة التي يحظى بها الدولي المصري داخل النادي بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه ليصبح أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الفريق في مشروعه الرياضي خلال المواسم المقبلة.