البابا تواضروس يناقش فرق "لوجوس چونيور" في مشروعاتهم الختامية| صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مناقشة المشروعات التي أعدتها فرق ملتقى لوجوس چونيور، الاثنتي عشر إيذانًا بختام الملتقى الذي استمر لثمانية أيام.

وحمل كل فريق من رواد المنتدى الأطفال، اسم من أسماء الأحجار الكريمة التي كانت تزين ملابس الكاهن في العهد القديم، للتأكيد على أن كل طفل له قيمة غالية، مثل الحجر الكريم.



وقدم كل فريق فكرة مشروع حضّرها لتقدم خدمة روحية، أو إنسانية أو مجتمعية، فيما ناقش قداسة البابا أفكار المشاريع مع كل فريق أثناء تقديمها، وشجعهم جميعًا وقدم لهم النصائح.

ويعقد ملتقى لوجوس چونيور للمرة الأولى للأطفال من الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، ويشارك فيه أطفال من كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر.