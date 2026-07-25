عقب تسجيل حالتي غرق أمس.. سكرتير عام بورسعيد يتابع جهود تأمين الشواطئ

أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بالشواطئ، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الأمواج، رافقه خلالها الأستاذة إنجي موسى، مدير إدارة المصيف.

جاء ذلك عقب تسجيل بورسعيد حالتين غرق أمس وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين،

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام انتشار الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد، واطمأن على جاهزية فرق الإنقاذ البحري والمنقذين، ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع نزول البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

انتشار مكثف لفرق الإنقاذ والأحياء ومدينة بورفؤاد بطول الشواطئ لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتوعية المستمرة للمصطافين

شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد انتشارًا واسعًا لفرق الإنقاذ البحري والمنقذين، إلى جانب رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية وفرق المتابعة، حيث تم تكثيف التواجد الميداني بطول الشواطئ، مع رفع درجة الجاهزية الكاملة وتوفير جميع معدات الإنقاذ، والتأكيد على سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما تم تكثيف أعمال التوعية للمواطنين من خلال فرق الإنقاذ والإذاعة الداخلية بالشواطئ، والتنبيه المستمر على المصطافين بعدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج، مع مطالبتهم بالالتزام الكامل بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز التحذيرات، حفاظًا على الأرواح.

وأكد السكرتير العام استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ، مع مواصلة أعمال المتابعة الميدانية وغرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة للمواطنين والزائرين.

وشددت محافظة بورسعيد على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية لحالة البحر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الأحوال الجوية