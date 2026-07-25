قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| آلية جديدة لتسعير الدواء .. ننشر التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع
وزير النقل: الأتوبيس الترددي السريع أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة
وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا .. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
مستشفيات غزة: 3 شهداء و10 مصابين في غارات إسرائيلية على القطاع
رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد مشاركة زد في كأس الكونفدرالية الإفريقية
منصف بقرار يقترب من الأهلي.. ودينامو زغرب يستبعده من مواجهة ثون
35 قتيلاً و30 مصابًا في تصادم مروع بين حافلتين بسوريا
اتحاد الكرة يعلن مشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال.. والأهلي وزد في الكونفدرالية
هجوم يستهدف قواعد أمريكية في أربيل شمال العراق
البابا تواضروس يختتم ملتقى "لوجوس جونيور" الأول ويوجه رسالة للأجيال الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب تسجيل حالتي غرق أمس.. سكرتير عام بورسعيد يتابع جهود تأمين الشواطئ

انتشار مكثف لفرق الإنقاذ والأحياء ومدينة بورفؤاد بطول الشواطئ لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتوعية المستمرة للمصطافين
انتشار مكثف لفرق الإنقاذ والأحياء ومدينة بورفؤاد بطول الشواطئ لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتوعية المستمرة للمصطافين
محمد الغزاوى

 أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بالشواطئ، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الأمواج، رافقه خلالها الأستاذة إنجي موسى، مدير إدارة المصيف.

جاء ذلك عقب تسجيل بورسعيد حالتين غرق أمس وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين،

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام انتشار الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد، واطمأن على جاهزية فرق الإنقاذ البحري والمنقذين، ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع نزول البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

انتشار مكثف لفرق الإنقاذ والأحياء ومدينة بورفؤاد بطول الشواطئ لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتوعية المستمرة للمصطافين

شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد انتشارًا واسعًا لفرق الإنقاذ البحري والمنقذين، إلى جانب رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية وفرق المتابعة، حيث تم تكثيف التواجد الميداني بطول الشواطئ، مع رفع درجة الجاهزية الكاملة وتوفير جميع معدات الإنقاذ، والتأكيد على سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما تم تكثيف أعمال التوعية للمواطنين من خلال فرق الإنقاذ والإذاعة الداخلية بالشواطئ، والتنبيه المستمر على المصطافين بعدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج، مع مطالبتهم بالالتزام الكامل بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز التحذيرات، حفاظًا على الأرواح.

وأكد السكرتير العام استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ، مع مواصلة أعمال المتابعة الميدانية وغرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة للمواطنين والزائرين.

وشددت محافظة بورسعيد على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية لحالة البحر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الأحوال الجوية

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شواطئ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح ألبومه الجديد أغسطس المقبل

مسرحية بوكس العيلة

سامح حسين يبدأ عرض مسرحية بوكس العيلة.. 30 يوليو

نجلاء بدر

قبل الزفاف بـ6 أيام .. نجلاء بدر تروي تفاصيل انفصالها عن محمد منير

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد