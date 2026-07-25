اليوم.. الذكرى العاشرة لتعاقد الأهلي مع النجم التونسي علي معلول

أشار الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن اليوم يوافق الذكرى العاشرة لإعلان النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع النجم التونسي علي معلول في صيف عام 2016.

علي معلول

وكان الأهلي قد أعلن في مثل هذا اليوم من عام 2016 ضم علي معلول قادمًا من الصفاقسي التونسي بعقد لمدة أربعة مواسم، لتبدأ واحدة من أنجح مسيرات اللاعبين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء.

وخلال رحلته مع الأهلي، نجح معلول في حصد العديد من البطولات، وترك بصمة استثنائية بأهدافه وتمريراته الحاسمة، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر عبر السنوات.