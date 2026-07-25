اعتماد الأندية المشاركه في البطولات الأفريقية.. أبرز قرارات اتحاد الكرة اليوم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بالكرة المصرية.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة أبرزها اعتماد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027

و يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما قررت الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، ونسبة البث التليفزيوني، وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026-2027.

وقررت الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الموسم الرياضي 2026-2027.