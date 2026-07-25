رسميًا.. تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، السبت، تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد، ضمن خطة التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة للارتقاء بمنظومة الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تعيين غريب بعد مسيرة طويلة في مجال التدريب، تولى خلالها قيادة عدد من المنتخبات الوطنية، أبرزها المنتخب الأولمبي، الذي حقق معه لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، كما قاده للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب قد أكد في تصريحات سابقة استعداده لخدمة الكرة المصرية في أي موقع، مشددًا على أن خبراته الفنية والإدارية ستكون دائمًا في خدمة المنتخبات الوطنية ومشروعات تطوير اللعبة.

ويواصل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية إعادة هيكلة عدد من المناصب الفنية والإدارية، في إطار استعداداته للموسم الجديد والاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.