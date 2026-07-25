بعد وجود كدمات على جسدها .. التحفظ على شقيق طالبة المنوفية

شهد مركز الباجور حالة من الجدل بعد وفاة طالبة بغيبوبة سكر إلا أنه وجدت كدمات متفرقة على جسدها، وتم التحفظ على شقيقها لمعرفة ملابسات الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوفاة طالبة بغيبوبة سكر، إلا أنه وجدت كدمات على جسدها وتم تحويلها للطب الشرعي بالمستشفى التعليمي في شبين الكوم.

وتم تحويلها وتم سؤال الأسرة عن سبب الكدمات أفادت بوجود خلافات بين شقيقها وبينها وتعدى عليها بالضرب، ولكن انتهت المشادة في حينها .

وتم التحفظ على شقيقها لحين الانتهاء من التحريات اللازمة.