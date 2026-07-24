الأنبا بنيامين : المنوفية لم تشهد أزمات طائفية أو نزاعات تتعلق بالكنائس

أكد الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها، أن محافظة المنوفية تمثل نموذجًا مميزًا للوحدة الوطنية والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التعليم كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة بين أبناء المحافظة.

وقال الأنبا بنيامين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في المنوفية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، لافتًا إلى أن مبادرات مثل «بيت العائلة» عززت من روح التفاهم والتواصل بين أبناء المجتمع.

وأوضح أن المحافظة لم تشهد أزمات طائفية أو نزاعات تتعلق بالكنائس، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع مستوى التعليم، الذي قال إنه يتجاوز 90%، مؤكدًا أن هذا المستوى التعليمي انعكس بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين المواطنين، وساعد في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر.