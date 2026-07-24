فوضى عارمة .. احتجاز مئات المسافرين داخل الطائرات بمطار بن جوريون

اشتكى العديد من المسافرين الإسرائيليين وغيرهم من تأخير رحلاتهم دون أي إشعار مسبق، بسبب تعليق الإقلاع مؤقتا في مطار بن جوريون جراء التوتر الأمني في المنطقة.

وقد نتج عن ذلك تأخر في جدول الرحلات طوال اليوم، وقد تم استبعاد العديد من الرحلات التي كانت تقع ضمن فترة الإغلاق المقررة".

وقالت شركة أركيا أنه "وفقًا للقانون، وعلى الرغم من أن هذا التأخير لا يتجاوز ثماني ساعات، سيتم تعويض كل مسافر بمبلغ 250 دولارًا".

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا أمنيا استمر أكثر من 5 ساعات، خُصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران والخيارات المطروحة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناقشات تناولت مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل التوتر المتصاعد، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل استعداداتها لمواجهة جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية الانخراط في صراع عسكري إذا استدعت التطورات ذلك.

وبحسب المصادر، ركز الاجتماع على تقييم الموقف الأمني والجاهزية العسكرية، إلى جانب مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل مع أي تطورات قد تشهدها الساحة الإقليمية خلال الفترة المقبلة.