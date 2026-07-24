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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي .. أول نادِ عربي وإفريقي يشارك في كأس خوان جامبر ضد برشلونة

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أجرى وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كلا من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والشركة، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة، زيارة قصيرة إلى إسبانيا. 

مباراة الأهلي وبرشلونة

جاء خلال الزيارة الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة في كرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة الـ 61 من LA FESTA DEL GAMPER ESTRELLA DAMM.

مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة

وناقش الوفد مع مسئولي برشلونة، مدير الاتصالات GABRIEL MARTINEZ، ورئيس المشروعات الإستراتيجية MARINA YVES ، بحضور ممثلي RIO SPORTS» محمد طلعت وكريم طلعت كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للنادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.

تفاصيل كأس خوان جامبر:

الأهلي أصبح أول نادي عربي وإفريقي يشارك في بطولة خوان جامبر الشهيرة، التي ينظمها البلوجرانا كل عام. 

وانطلقت هذه البطولة عام 1966، وكانت تُقام بنظام 4 فرق (نصف نهائي ونهائي) لحد نسخة 1996

ومنذ عام 1997، تغير نظام البطولة وأصبح مباراة وحيدة، وأصبح الأهلي سيشارك في النسخة الـ61 منها.

وتُعد بطولة خوان جامبر هي مباراة استعراضية سنوية، إذ يستضيفها نادي برشلونة في شهر أغسطس، قبل انطلاق موسم الدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة بهذه البطولة، أحد الأندية الكبرى من مختلف أنحاء العالم، وسُمّيت البطولة باسم خوان جامبر، مؤسس نادي برشلونة وأحد لاعبيه ورؤسائه السابقين.

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