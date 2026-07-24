منتخب الناشئين يفوز على تنزانيا في مستهل مشواره بتصفيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا

حقق منتخب الناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا، بقيادة رفيق يوسف، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بنتيجة 126-32، في مستهل مشواره بتصفيات الأفروباسكت والتي تقام على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول متقدمًا بنتيجة 31-9، ثم واصل تألقه وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 65-15.

ثم أنهى الفراعنة الربع الثالث بنتيجة 90-22، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 126-32.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، زين الدين أحمد، عمر إيهاب، محمد دياب، بلال صهيب، سيف حماد، أسعد قيدار، حسين يوسف، محمد غندور، بالإضافة إلى أحمد أسامة.

ويضم الجهاز الفني كلا من: رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام كيلاني مدربًا عامًا، سيد صابر مدربًا، ماجد عباس محلل أداء، محمد مسعد استشفاء، ومصطفى محسن إداري.

وأسند الاتحاد المصري لكرة السلة، مهمة إدارة التصفيات إلى الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد، والذي قام بدوره بالترحيب بالدول المشاركة في المنافسات.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، كينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.