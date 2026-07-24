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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفتح أماسي الجنوبي.. صور جديدة من حفل ماجدة الرومي بمهرجان جرش

حفل ماجدة الرومي
حفل ماجدة الرومي
محمد سعيد

بعد غياب خمسة أعوام عن خشبة المسرح الجنوبي، عادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وافتتحت أولى ليالي مهرجان جرش في دورته الأربعين بصوتها الدافئ لتكن بداية لا تنسى لجمهور جرش.

ووسط حضور جماهيري كبير أطلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ورحبت بجمهور جرش بكلمات لامست القلوب وقالت " عم غني الليلة ولبنان تاج على راسي والأردن صلاة بقلبي وكل دولة عربية أمانة بضميري.. بشكركم ع حضوركن وبوعدكم بليلة سعيدة نعيشها سوا".

حفل ماجدة الرومي 

حفل ماجدة الرومي

وقدمت الرومي باقة من أجمل أغانيها في حفلتها التي استمرت ساعة ونصف، والتي كان جمهور جرش ينتظرها منها لعيشها برفقة صوتها الحلم الذي طال انتظاره.

وبدأت الرومي حفلتها بأغنية "ميلي يا حلوه وميلي" واتبعتها بنخبة من أجمل اغانيها ومنها " عم يسألوني عليك الناس"،" اسمع قلبي "، "عيناك ليال صيفية" ،  "لا تسأل"  ، "بلا ولا إي كلام" ، "أحبك جدا" .

حفل ماجدة الرومي 

ورافقتها في الحفلة الغنائية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو  "لبنان بعلبكي " الذي  قاد الفرقة لتقدم أجمل الالحان التي لعبت على اوتار قلوب جمهور جرش وأضفت للحفل رونقا استثنائيا من البيانو للقانون.

وأطربت الرومي جمهور جرش بأغنية " أنا كل ما اقول التوبة"  واتبعتها بـ "كن صديقي"  ، " قول يا قلبي"، " ع قلبي ملك" ، "كلمات"، كما غنت من الفلكور الأردني  "يا شوقي انا وياك". 

وودعت الرومي جمهور جرش بأغنية "ما حدا بعبي مطرحك بقلبي" ، في رسالة منها لجمهور جرش بأن مكانهم في قلبها كبير ، وبحماس أكبر.

وودع جمهور جرش ماجدة الرومي  شاكرين لها على هذه الليلة التي ستبقى في ذاكرتهم على أمل بلقاء جديد.

حفل ماجدة الرومي 
ماجدة الرومي مهرجان جرش جرش حفل ماجدة الرومي أغاني ماجدة الرومي

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