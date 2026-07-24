قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجومية سعاد حسني | نادية الجندي تكشف كواليس الهجوم عليها بسبب صغيرة على الحب
قامة كبيرة.. مختار جمعة: إسهامات مجدي يعقوب جعلته يحظى بتقدير داخل مصر وخارجها
تجديد حبس 3 متهمين في قضية إعادة بيع تذاكر المتحف المصري الكبير
أرخص سيارة SUV روسية تضيف الإيرباجز لأول مرة في تاريخها
أزمة جديدة تضرب شركة الكرة في الزمالك .. وجون إدوارد يمهل الإدارة 15 يومًا
محامٍ بالنقض يحذر: إعادة نشر فيديو غير موثق يضعك تحت طائلة القانون
أحمد سمير : الذهب لا يتحرك بالصدفة .. وهذه 4 عوامل تحسم ارتفاعه وانخفاضه | خاص
أسوشيتد برس : إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه
رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات
حظر السباحة في جمصة بعد ارتفاع كبير في الأمواج
نرمين ماهر تقلق جمهورها بعد ظهورها على كرسي متحرك
ميار شريف تصعد إلى نصف نهائى بطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة للتنس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة SUV روسية تضيف الإيرباجز لأول مرة في تاريخها

لادا
لادا
عزة عاطف

تستمر سيارة الطرق الوعرة الروسية لادا نيفا في خطوط الإنتاج منذ إطلاقها الأول عام 1977؛ لتسجل واحدة من أطول دورات الإنتاج في تاريخ أسطول السيارات العالمي. 

وفي تحديث جديد لعام 2026 الحالي، حصلت السيارة الشهيرة ذات التكلفة الاقتصادية التي تقارب 10000 دولار أمريكي على وسادة هوائية مخصصة للسائق لأول مرة في تاريخها الممتد لنحو 49 عامًا، إلى جانب حزمة واسعة من التعديلات الهيكلية والميكانيكية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات السلامة والراحة الحديثة.

تحديثات الهيكل الخارجي ومقاومة التآكل

حافظت لادا نيفا على تصميمها الصندوقي الكلاسيكي الشهير المستمد من فترة السبعينيات، مع إضافة لمسات جديدة شملت عجلات ألومنيوم قياس 16 بوصة وتصميمًا مجددًا لفتحات الهواء على غطاء المحرك. 

وشملت التحديثات استخدام الفولاذ المجلفن المزدوج في تصنيع أجزاء واسعة من الهيكل مثل الأبواب والسقف وغطاء المحرك والرفارف الخلفية، وهو ما يمنح السيارة حماية فعلية ضد الصدأ والتآكل في البيئات القاسية، مع إدخال أكثر من 100 مكون جديد وتطوير 60 قطعة أخرى داخل الشاسي.

تجهيزات المقصورة الداخلية وترقية وسائل الأمان

شهدت المقصورة الداخلية إضافة الوسادة الهوائية الأولى المدمجة في عجلة قيادة مستعارة من طراز لادا جرانتا، مما تطلب إجراء تعديلات على الدعامة الهيكلية المباشرة لوحدة القيادة. 

كما شملت التعديلات تحسين العزل الصوتي وتطوير نظام التدفئة والتكييف مع إدراج فلتر للمقصورة، ونقل مفتاح التشغيل إلى جهة اليمين، فضلاً عن دمج أدوات تحكم الدفع الرباعي في ذراع واحدة مخصصة وتقريب ذراع نقل السرعات من السائق.

مواصفات سيارة لادا 

تقنيًا، استبدلت لادا المحرك القديم سعة 1.7 لتر بمحرك جديد سعة 1.8 لتر مكون من 4 أسطوانات و8 صمامات. 

ويوفر المحرك الجديد قوة تصل إلى 89 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن.متر، مع تقديم 80% من قوة العزم عند 1000 دورة في الدقيقة فقط، مما يعزز أداء السيارة على المسارات الصخرية والسطوح الرملية. 

كما أجريت تعديلات على نظام التعليق الأمامي ونقل شريط التوازن لتحسين ثبات السيارة، مع خفض استهلاك الوقود بنسب تراوحت بين 3% و30% حسب ظروف القيادة. 

لادا نيفا 2026 وسادة هوائية لادا نيفا محرك لادا أسعار سيارات لادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

ترشيحاتنا

الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين .. وتحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد

القوات الروسية

القوات الروسية تستهدف سفينتين تحملان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني

ترامب

ترامب : سنحقق في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي

بالصور

فستان لافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على البحر

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد