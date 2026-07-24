أرخص سيارة SUV روسية تضيف الإيرباجز لأول مرة في تاريخها

تستمر سيارة الطرق الوعرة الروسية لادا نيفا في خطوط الإنتاج منذ إطلاقها الأول عام 1977؛ لتسجل واحدة من أطول دورات الإنتاج في تاريخ أسطول السيارات العالمي.

وفي تحديث جديد لعام 2026 الحالي، حصلت السيارة الشهيرة ذات التكلفة الاقتصادية التي تقارب 10000 دولار أمريكي على وسادة هوائية مخصصة للسائق لأول مرة في تاريخها الممتد لنحو 49 عامًا، إلى جانب حزمة واسعة من التعديلات الهيكلية والميكانيكية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات السلامة والراحة الحديثة.

تحديثات الهيكل الخارجي ومقاومة التآكل

حافظت لادا نيفا على تصميمها الصندوقي الكلاسيكي الشهير المستمد من فترة السبعينيات، مع إضافة لمسات جديدة شملت عجلات ألومنيوم قياس 16 بوصة وتصميمًا مجددًا لفتحات الهواء على غطاء المحرك.

وشملت التحديثات استخدام الفولاذ المجلفن المزدوج في تصنيع أجزاء واسعة من الهيكل مثل الأبواب والسقف وغطاء المحرك والرفارف الخلفية، وهو ما يمنح السيارة حماية فعلية ضد الصدأ والتآكل في البيئات القاسية، مع إدخال أكثر من 100 مكون جديد وتطوير 60 قطعة أخرى داخل الشاسي.

تجهيزات المقصورة الداخلية وترقية وسائل الأمان

شهدت المقصورة الداخلية إضافة الوسادة الهوائية الأولى المدمجة في عجلة قيادة مستعارة من طراز لادا جرانتا، مما تطلب إجراء تعديلات على الدعامة الهيكلية المباشرة لوحدة القيادة.

كما شملت التعديلات تحسين العزل الصوتي وتطوير نظام التدفئة والتكييف مع إدراج فلتر للمقصورة، ونقل مفتاح التشغيل إلى جهة اليمين، فضلاً عن دمج أدوات تحكم الدفع الرباعي في ذراع واحدة مخصصة وتقريب ذراع نقل السرعات من السائق.

مواصفات سيارة لادا

تقنيًا، استبدلت لادا المحرك القديم سعة 1.7 لتر بمحرك جديد سعة 1.8 لتر مكون من 4 أسطوانات و8 صمامات.

ويوفر المحرك الجديد قوة تصل إلى 89 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن.متر، مع تقديم 80% من قوة العزم عند 1000 دورة في الدقيقة فقط، مما يعزز أداء السيارة على المسارات الصخرية والسطوح الرملية.

كما أجريت تعديلات على نظام التعليق الأمامي ونقل شريط التوازن لتحسين ثبات السيارة، مع خفض استهلاك الوقود بنسب تراوحت بين 3% و30% حسب ظروف القيادة.