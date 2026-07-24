تجديد حبس 3 متهمين في قضية إعادة بيع تذاكر المتحف المصري الكبير

جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة بإعادة بيع تذاكر دخول المتحف المصري الكبير والاستيلاء على قيمتها المالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 4 موظفين على خلفية التحقيقات، للاشتباه في تورطهم في إعادة استخدام تذاكر الدخول والاستيلاء على قيمتها بطرق غير مشروعة، فيما تواصل جهودها لضبط 5 متهمين آخرين صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بالاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح، على خلفية وقائع إعادة تدوير تذاكر دخول المتحف وتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

وأوضح دفاع أحد المتهمين أن قيمة المبالغ الواردة بمحضر القضية تُقدر بنحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.