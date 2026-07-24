أزمة جديدة تضرب شركة الكرة في الزمالك .. وجون إدوارد يمهل الإدارة 15 يومًا

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك عن وجود خلافات بشأن إجراءات تأسيس شركة كرة القدم، في ظل تمسك مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بالإشراف على إدارة الشركة، ورفض منح المستثمرين حق إدارتها.

وبحسب ما نشره الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فإن عددًا من المستثمرين بدأوا في الانسحاب من المفاوضات، رغم أن خطتهم كانت تتضمن ضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، مع اشتراط إدارة الشركة، وهو ما رفضه مجلس إدارة الزمالك.

وأضافت المصادر أن المدير الرياضي جون إدوارد أبلغ حسين لبيب بأن الفريق قد يواجه أزمة كبيرة خلال الموسم الجديد، بسبب عدم توافر السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والمدرب الجديد.

وأوضحت أن جون إدوارد حذر من تكرار سيناريو عدم الاستقرار وفسخ العقود، ومنح مجلس الإدارة مهلة 15 يومًا لحل الأزمة المالية وتوفير الموارد اللازمة لتسيير شؤون فريق الكرة.

وأكدت المصادر أن حسين لبيب، ونائب رئيس النادي حسام المندوه، وعضوي المجلس هاني شكري وأحمد سليمان، تمسكوا بضرورة أن تكون إدارة شركة الكرة تحت إشراف مجلس الإدارة، وهو ما ساهم في تراجع عدد من المستثمرين عن استكمال المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن مخاوف جون إدوارد تعود إلى أن المجلس نجح في سداد مستحقات القضايا السابقة عبر قروض من رجال أعمال، وليس من خلال تبرعات، إلى جانب رهن حقوق البث وإنفاق مقدمات إيرادات، ومنها عائد صفقة حسام عبد المجيد، وهو ما يثير القلق بشأن توافر الموارد المالية الكافية لتغطية احتياجات فريق الكرة في الموسم المقبل.