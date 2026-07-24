قامة كبيرة.. مختار جمعة: إسهامات مجدي يعقوب جعلته يحظى بتقدير داخل مصر وخارجها

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بجهود الدكتور مجدي يعقوب، مؤكدا أنه قامة علمية وإنسانية كبيرة، وأن إسهاماته الطبية والإنسانية جعلته يحظى بتقدير واسع داخل مصر وخارجها.

وقال مختار جمعة، في تصريحات تليفزيونية، إن الجزم بدخول أي شخص الجنة أو النار أمر غير جائز شرعاً، باستثناء من ورد في حقهم نص صريح، وهم الأنبياء والرسل والمبشرون بالجنة.

مختار جمعة يحذر من ظاهرة خطيرة باتت تهدد السلم المجتمعي والسكينة

كما حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من ظاهرة خطيرة باتت تهدد السلم المجتمعي والسكينة الروحية للمواطنين، وهي ظاهرة التألي على الله واحتكار صكوك الغفران، مؤكدًا أن الحكم بمصائر العباد في الآخرة، وتصنيف الخلق بين جنة ونار، هو أمر يختص به رب العزة وحده، ولا يجوز لأي بشر كائنًا من كان أن ينصب نفسه حكمًا على عقائد الناس ومصائرهم الأخروية، باستثناء من جاء فيهم نص قطعي من الأنبياء والرسل والمبشرين بالجنة.

واستشهد الدكتور محمد مختار جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، بحديث نبوي شريف يحمل دلالات عميقة ومخيفة في آن واحد، يرويه النبي ﷺ عن رجلين كانا متآخيين؛ أحدهما طائع والآخر عاصٍ، وكان الطائع لا يفتأ يوجه النصح للعاصي قائلًا: "أقصر عن ذنبك"، حتى ضاق العاصي ذرعًا بكثرة المواعظ فقال: "خلّني وربي، أبعثت عليّ رقيبًا؟"، وفي لحظة زهو بالطاعة وغرور نفسي، قال الطائع: "والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة".

ولفت إلى أن النبي ﷺ يروي أن الله قبض أرواحهما، فقال للعاصي: "ادخل الجنة برحمتي"، وقال للطائع الذي استعظم طاعته وصادر رحمة الله: "أكنت بي عالمًا؟، أم كنت على ما في يدي قادرًا؟، اذهبوا به إلى النار"، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المتألم على الله " لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته" أي أهلكت دنياه وآخرته.