أسوشيتد برس : إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه

صوت ممثلو الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لصالح إقالة المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان اليوم الجمعة، بعد عامين تقريبا من ظهور اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضده لأول مرة، حسبما صرح دبلوماسيان لوكالة "أسوشيتد برس".

واتهم المحامي البريطاني كريم خان بسوء السلوك الجنسي مع إحدى مساعداته، وفقا لما أوضحته أسوشيتد برس في سلسلة من التقارير، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة.

وبأغلبية كبيرة، أقالت الدول الأعضاء الـ 125 في المحكمة الجنائية الدولية خان من منصبه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إقالة مدع عام رئيسي من منصبه على الإطلاق.

وكان خان، البالغ من العمر 56 عاما، قد أبعد مؤقتا عن مهامه في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو الماضي، لحين تصويت اليوم الجمعة، بعد أن وجد تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة بالمحكمة أنه ارتكب "سوء سلوك جسيم".

وفي وقت مبكر من الجلسة، فشل اقتراح تقدمت به سيراليون كان من شأنه أن يجعل إقالة خان أكثر صعوبة، وانتقل الدبلوماسيون بسرعة للمصادقة على تصويت الإقالة، قبل عدة ساعات من الموعد المحدد، وفقا لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الإجراءات.

وقد أدت هذه العملية الطويلة والمعقدة إلى وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والموظفين والدول الأعضاء في مواجهة بعضهم البعض في وقت تواجه فيه المحكمة بالفعل تحديات هائلة، بما في ذلك حملة تقودها الولايات المتحدة لـ "تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت لملاحقة المسئولين عن أسوأ الجرائم الإنسانية.

ولن يكون لإقالة خان أي تأثير فوري على مذكرات التوقيف الصادرة في عام 2024 بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي لا يمكن سحبها إلا من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.