صحح مفاهيمك.. الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الماء حياة ونماء»

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 26 قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات الإقليمية، باستثناء مديرية أوقاف السويس، تحت عنوان «الماء حياة ونماء»، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وذلك بعد عقد مقرأة للواعظات قبيل انطلاق القوافل.

إطلاق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الماء حياة ونماء»

وتأتي هذه القوافل في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

وتناولت لقاءات القوافل موضوع «الماء حياة ونماء»؛ تأكيدًا لمكانة الماء باعتباره نعمةً من أعظم نعم الله تعالى، وأساسًا للحياة والتنمية، وبيانًا لواجب المحافظة عليه، وترشيد استهلاكه، والنهي عن الإسراف فيه، وترسيخ الوعي بأهمية صون الموارد المائية وحسن استثمارها، انطلاقًا من تعاليم الإسلام التي تدعو إلى عمارة الأرض وتحقيق مصالح الناس، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل الدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات؛ لتعزيز الوعي الديني الرشيد، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على مقدرات الوطن.