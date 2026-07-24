ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وكبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي، متهمًا التكتل الأوروبي باتخاذ إجراءات وصفها بأنها «غير قانونية» ضد الشركات الأمريكية الكبرى.

وقال ترامب، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة تتوقع فرض «رسوم جمركية كبيرة» على الاتحاد الأوروبي قريبًا، مضيفًا أن التكتل «سيدفع ثمنًا باهظًا» لما وصفه بسلوكه غير القانوني تجاه الشركات الأميركية.

واتهم الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية الكبرى بصورة مباشرة، في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، وسط خلافات متزايدة بشأن السياسات التجارية والتنظيمية التي تتبعها دول الاتحاد تجاه الشركات الأمريكية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت فرضت فيه الإدارة الأمريكية بالفعل رسومًا جديدة على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، في إطار إجراءات استندت إلى تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، وارتبطت بمزاعم تتعلق بعدم كفاية إجراءات بعض الدول لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، حددت الإجراءات تعريفة إضافية تستهدف الوصول إلى معدل إجمالي يبلغ 10% في الحالات التي تكون فيها تعريفة الدولة الأولى بالرعاية أقل من ذلك، مع إعفاءات لبعض المنتجات.

وأثارت الخطوة الأمريكية انتقادات أوروبية، إذ شككت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في المبررات التي قدمتها واشنطن، بينما رحبت المفوضية الأوروبية بحذر بالإجراءات، معتبرة أنها قد تتماشى جزئيًا مع الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان في عام 2025، مع استمرار رفض بروكسل للاتهامات الأميركية المتعلقة بتطبيق قواعد العمل القسري.