موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس جامبر

أجرى وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كلا من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والشركة، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة، زيارة قصيرة إلى إسبانيا.

مباراة الأهلي وبرشلونة

جاء خلال الزيارة الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة في كرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة الـ 61 من LA FESTA DEL GAMPER ESTRELLA DAMM.

مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة

وناقش الوفد مع مسئولي برشلونة، مدير الاتصالات GABRIEL MARTINEZ، ورئيس المشروعات الإستراتيجية MARINA YVES ، بحضور ممثلي RIO SPORTS» محمد طلعت وكريم طلعت كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للنادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.