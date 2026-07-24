بتقف على أكبر مسارح العالم | نجل عبد الرحمن أبو زهرة لابنته مريم : واثق إن جدك فخور بيكي

وجّه أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة رسالة مؤثرة لابنته مريم بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر، عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب أحمد أبو زهرة : مريم النهاردة تمت 18 سنة مش عارف ازاي السنين بتجري بالشكل ده

كنت لسه امبارح شايلها وهي في اللفة وبتعيط لما كنا أنا ومامتها نوقف عزف علي البيانو".

واضاف :"النهاردة مريم بتقف علي اكبر مسارح العالم وتعزف صولو مع اهم أوركسترات العالم، حفلاتها بتتباع في اوروبا كل تذاكرها".

وتابع :"السنة دي بس مريم حصلت علي جوائز مهمة جدا والي جانب انشغالها الدائم بالحفلات والسفر والعزف استطاعت انها تخلص المدرسة وتحصل علي الثانوية العامة بتفوق من مدرستها في ڤيينا".

وختم :"مش عارف اقول ايه ولا ايه وافتخر بإيه ولا ايه

أنا واثق ان جدك الله يرحمه فخور بيكي ومبسوط بكل اللي بتحقيقه خاصة انك انت اصغر حفيدة له وكان دايما ليكي مكانة خاصة في قلبه (نظرا للشبه الكبير بينك وبين جدتك)

كل سنة وانت طيبة يا احلي واغلي انسانة في الوجود".



وكان قد عبر أحمد أبو زهرة عن حزنه بعد وفاة والده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة الأيام ، مؤكدًا مدى تأثره بقدوم أول عيد من دونه، بعدما كان يمثل لأسرته مصدرا دائما للفرحة .

ونشر أحمد أبو زهرة صورة لوالده عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعىفيس بوك: "أول عيد من غيرك يا حبيبى، مالوش طعم خالص، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها انت وماما".