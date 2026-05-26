أحمد أبو زهرة يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل والده: أول عيد من غيرك ملوش طعم

عبر أحمد أبو زهرة عن حزنه بعد وفاة والده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة الأيام ، مؤكدًا مدى تأثره بقدوم أول عيد من دونه، بعدما كان يمثل لأسرته مصدرا دائما للفرحة .

ونشر أحمد أبو زهرة صورة لوالده عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعىفيس بوك: "أول عيد من غيرك يا حبيبى، مالوش طعم خالص، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها انت وماما".

وكان قد كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، جانبًا من شخصية والده ومسيرته الفنية، مؤكدًا أنه تمسك بمبادئه طوال حياته، ودفع ثمن مواقفه الرافضة للباطل، كما حرص على الحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن المصالح والعلاقات الشخصية داخل الوسط الفني.

وقال أحمد أبو زهرة خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إن والده كان يتمتع بإحساس راقٍ وشخصية صريحة، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير نتيجة تمسكه بكلمة الحق ومواقفه الواضحة.



وأوضح أن الفنان الراحل كان يمتلك حضورًا قويًا وسرعة بديهة وخفة ظل على المسرح، وكان حريصًا على أداء أدواره بإتقان، لافتًا إلى أنه كان يرفض بعض المواقف أو المشاهد التي تمنحه مساحة أكبر للظهور إذا رأى أنها غير منصفة أو تتضمن تجاوزًا.



وأضاف أن عبد الرحمن أبو زهرة لم يكن من الأشخاص الذين يسعون للتقرب من المخرجين أو المؤلفين لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن دائرة أصدقائه المقربين كانت تضم شخصيات تشبهه في القيم والمبادئ، من بينهم الفنانان رشوان توفيق وأحمد توفيق.