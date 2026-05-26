3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن خريطة طقس إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة لها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بدءاً من غدٍ الأربعاء 27 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، موجهة مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين لضمان الاستمتاع بأجواء العيد بأمان.

طبيعة الطقس خلال أيام العيد

وأفاد خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويصل إلى شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة لتعود معتدلة إلى مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى طوال فترة الإجازة ستتراوح بين 31 و32 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذر بيان الهيئة من 3 ظواهر جوية رئيسية يجب الانتباه إليها طوال فترة العيد:

شبورة مائية صباحية: تتكون في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص سقوط أمطار: تتهيأ فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يلطف الأجواء نسبياً في ساعات المساء.

روشتة "الأرصاد" للمواطنين خلال الإجازة

وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، أصدرت الهيئة 4 إرشادات ونصائح هامة تشمل:

تحذير من القيادة صباحاً: توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والقيادة بهدوء تام خلال فترة الصباح الباكر نظراً لوجود الشبورة المائية الكثيفة.

تجنب ضربات الشمس: نصحت الهيئة المواطنين المتنزهين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في وقت الظهيرة.

الأنشطة اليومية والبحرية: أكدت الأرصاد أن الأجواء مستقرة وتسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية، وكذلك الأنشطة البحرية والتنزه في الحدائق والشواطئ.