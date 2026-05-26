تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة.. الصيغة الصحيحة وفضلها في أيام العيد

قبل بداية صلاة عيد الأضحى 2026 يبحث عدد كبير من المصلين عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة لما لها من فضل عظيم في تعظيم شعائر الله وإحياء أيام العشر من ذي الحجة، حيث يرغب كثيرون في معرفة البحث تكبيرات العيد كاملة مكتوبة ، وصيغ التكبير الصحيحة، وفي السطور التالية نتعرف على توقيت صلاة عيد الأضحى وتكبيرات العيد وصيغتها الصحيحة.

تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة

يهتم عدد كبير من الناس بمعرفة تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة حيث إنها من الشعائر الخاصة بالعيد

وفي إطار توضيح الأحكام الفقهية وبيان الدين للناس، ذكرت دار الإفتاء المصرية، صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة، منوهة بأن المصريين درجوا منذ قديم الزمان على صيغة مشهورة ومأثورة في التكبير، وهي صيغة شرعية صحيحة ومستحبة نص عليها الكثير من العلماء في مؤلفاتهم.

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

وأضافت الإفتاء أن تكبيرات عيد الأضحى تتمثل في الآتي:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".

تكبيرات عيد الأضحى.. المطلق والمقيد

قسمت المذاهب الفقهية التكبير في عيد الأضحى إلى نوعين رئيسيين يختلف كل منهما من حيث الارتباط بالصلوات والوقت، وهما:

أولًا: التكبير المطلق

وهو التكبير الذي لا يرتبط بأداء الصلوات المفروضة، بل يلهج به المسلم في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات، ويبدأ هذا النوع زمنيًا منذ أول رؤية لهلال شهر ذي الحجة ويمتد حتى انقضاء آخر أيام التشريق، ومستند ذلك قوله سبحانه وتعالى: "لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ"، وحيث فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة، بينما الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. ويسير الخلاف الفقهي في تحديد بدايته ونهايته الدقيقة على نمط الخلاف الوارد في عيد الفطر.

ثانيًا: التكبير المقيد

وهو التكبير الذي يؤديه المسلم ويكون عقيب الفراغ من أداء الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة مباشرة، ولا يشرع هذا التكبير بعد صلوات النوافل والسنن إلا في قول مأثور عند الشافعية، وقد وقع بين أئمة الفقه اختلاف كبير وواسع النطاق في تحديد المدة الزمنية لبدايته ونهايته.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

سنن عيد الأضحى