قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تنفي استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
روسيا: ميثاق الأمم المتحدة جنب العالم حرباً عالمية جديدة رغم التحديات المتصاعدة
ترامب يبحث مع نتنياهو تطورات إيران والمنطقة.. واستهداف قيادي بحماس في غزة
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن خريطة طقس إجازة عيد الأضحى المبارك
برلماني: توعية المواطنين خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري في اللحوم
تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة.. الصيغة الصحيحة وفضلها في أيام العيد
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خط القاهرة - الإسكندرية خلال إجازة العيد
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة.. الصيغة الصحيحة وفضلها في أيام العيد

عيد الأضحى
عيد الأضحى
أحمد سعيد

قبل بداية صلاة عيد الأضحى 2026 يبحث عدد كبير من المصلين عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة لما لها من فضل عظيم في تعظيم شعائر الله وإحياء أيام العشر من ذي الحجة، حيث يرغب كثيرون في معرفة البحث تكبيرات العيد كاملة مكتوبة ، وصيغ التكبير الصحيحة، وفي السطور التالية نتعرف على توقيت صلاة عيد الأضحى وتكبيرات العيد وصيغتها الصحيحة.

تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة

يهتم عدد كبير من الناس بمعرفة تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة حيث إنها من الشعائر الخاصة بالعيد 

وفي إطار توضيح الأحكام الفقهية وبيان الدين للناس، ذكرت دار الإفتاء المصرية، صيغة تكبيرات عيد الأضحى كاملة، منوهة بأن المصريين درجوا منذ قديم الزمان على صيغة مشهورة ومأثورة في التكبير، وهي صيغة شرعية صحيحة ومستحبة نص عليها الكثير من العلماء في مؤلفاتهم.

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد 

وأضافت الإفتاء أن تكبيرات عيد الأضحى تتمثل في الآتي:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".

تكبيرات عيد الأضحى.. المطلق والمقيد

قسمت المذاهب الفقهية التكبير في عيد الأضحى إلى نوعين رئيسيين يختلف كل منهما من حيث الارتباط بالصلوات والوقت، وهما:

أولًا: التكبير المطلق

 وهو التكبير الذي لا يرتبط بأداء الصلوات المفروضة، بل يلهج به المسلم في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات، ويبدأ هذا النوع زمنيًا منذ أول رؤية لهلال شهر ذي الحجة ويمتد حتى انقضاء آخر أيام التشريق، ومستند ذلك قوله سبحانه وتعالى: "لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ"، وحيث فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة، بينما الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. ويسير الخلاف الفقهي في تحديد بدايته ونهايته الدقيقة على نمط الخلاف الوارد في عيد الفطر.

ثانيًا: التكبير المقيد

 وهو التكبير الذي يؤديه المسلم ويكون عقيب الفراغ من أداء الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة مباشرة، ولا يشرع هذا التكبير بعد صلوات النوافل والسنن إلا في قول مأثور عند الشافعية، وقد وقع بين أئمة الفقه اختلاف كبير وواسع النطاق في تحديد المدة الزمنية لبدايته ونهايته.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

  • القاهرة: 6:21 صباحًا
  • الجيزة: 6:21 صباحًا
  • الإسكندرية: 6:23 صباحًا
  • بورسعيد: 6:14 صباحًا
  • السويس: 6:16 صباحًا
  • أسوان: 6:26 صباحًا
  • مرسى مطروح: 6:34 صباحًا
  • السلوم: 6:42 صباحًا
  • دمياط: 6:15 صباحًا
  • الإسماعيلية: 6:15 صباحًا
  • العريش: 6:08 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

سنن عيد الأضحى

  • التكبير يُسن التكبير المطلق وحتى عصر آخر أيام التشريق.
  • الاغتسال من سنن صلاة عيد الأضحى حيث يستحب الاغتسال قبل الخروج للصلاة، والتطيب ولبس أحسن الثياب.
  • تغيير طريق الذهاب والعودة للصلاة حيث يستحب للمصلي الذهاب إلى صلاة العيد من طريق، والعودة من طريق آخر. 
  • الاستماع إلى خطبة العيد في المسجد أو الساحات أو المصليات المفتوحة.
عيد الأضحى عيد الأضحى 2026 صلاة عيد الأضحى 2026 صيغة تكبيرات عيد الأضحى تكبيرات عيد الأضحى تكبيرات عيد الأضحى كاملة تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة تكبيرات العيد كاملة تكبيرات العيد توقيت صلاة عيد الأضحى العيد الأضحى كيفية صلاة عيد الأضحى موعد صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

منتخب مصر

سبوكان في ولاية واشنطن تحتضن الفراعنة.. مقر معسكر مصر في مونديال 2026

محمد صلاح

فرج عامر يكشف تطور راتب محمد صلاح منذ 2010 حتى 2025

منتخب مصر

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة مرموش وعبد الكريم

بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد