برلماني: توعية المواطنين خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري في اللحوم

قال النائب أحمد جابر عضو مجلس النواب أن مواجهة أي محاولات لتداول اللحوم الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال موسم عيد الأضحى تتطلب تشديد الرقابة بشكل صارم، إلى جانب تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين دون تهاون.

وشدد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية من الجهات المختصة على الأسواق ومحال الجزارة والشوادر، مع ضرورة إحكام السيطرة على عمليات الذبح والنقل والتخزين لضمان سلامة الغذاء.

خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري

وأضاف أن توعية المواطنين تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، من خلال نشر ثقافة الشراء الآمن والتأكد من مصادر اللحوم قبل الإقبال على الشراء، خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية صحة المواطنين أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن “الضرب بيد من حديد” على كل من يعبث بسلامة الغذاء ضرورة لحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة خلال فترة العيد.