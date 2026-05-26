ترامب يهاجم وسائل إعلام أمريكية في منشور مطوّل ويتحدث عن “استسلام إيران”

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة مطوّلة عبر منصته "تروث سوشيال"، تناول فيها بشكل حاد وسائل الإعلام الأمريكية، إلى جانب ملف التوتر مع إيران، في خطاب اتسم بالتصعيد السياسي واللغة الهجومية تجاه خصومه الإعلاميين والسياسيين.

وقال ترامب في منشوره إن بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك نيويورك تايمز وسي ان ان، تقدم روايات وصفها بأنها “مضللة”، زاعمًا أنها قد تصف أي تطورات عسكرية أو سياسية بطريقة مغايرة للواقع، على حد تعبيره.

وتطرق ترامب في تدوينته إلى السيناريوهات المتعلقة بإيران، مستخدمًا لغة وصفية حادة، حيث تحدث عن “استسلام كامل” مزعوم لإيران وتخليها عن قدراتها العسكرية، بما في ذلك البحرية والجوية، إضافة إلى انسحاب قواتها من العاصمة طهران، في إطار خطاب سياسي يحمل طابعًا افتراضيًا وجدليًا أكثر منه معلوماتي.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام، بحسب قوله، قد تعيد صياغة الأحداث بطريقة “تمنح الانتصار لمن لا يحققه”، منتقدًا ما وصفه بالانحياز الإعلامي ضد إدارته والسياسات الأمريكية السابقة، ومتهمًا ما سماها “وسائل الإعلام الكاذبة” بفقدان المصداقية.

ويأتي هذا المنشور في ظل استمرار التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع الجدل المستمر حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصًا فيما يتعلق بإيران والتوازنات الإقليمية الحساسة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من وسائل الإعلام التي ذكرها ترامب في منشوره، فيما تواصل الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن تحليل الرسائل السياسية المتكررة التي ينشرها الرئيس عبر منصته الخاصة.