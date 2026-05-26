نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 ، ظهرت بالفعل في شكل قوائم تفصيلية بالاسم ورقم الجلوس والدرجات عبر فيس بوك على الصفحات الرسمية للمدارس التي انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 ، يكون مسئولية كل مدرسة حسب موعد انتهاءها من التصحيح ورصد الدرجات

ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 على الصفحات الرسمية لبعض المدارس على فيس بوك بالدرجات وليس بالألوان أو التقديريات

حيث أظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 درجات الطالب في جميع المواد الأساسية المضافة للمجموع وكذلك درجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت .

كما ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 في مقرات المدارس إلى جانب إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس ، لتتاح بشكل مجاني لجميع الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى دفع أي رسوم

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام