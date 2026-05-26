الداخلية تكشف حقيقة إدعاء عاطل تلفيق الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قضية لشقيقه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بتلفيق قضية لشقيقه دون وجه حق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "مصابان برش خرطوش" – مقيمان بدائرة المركز) وبسؤالهما إتهما شقيق القائم على النشر (عنصر جنائى - سبق إتهامه فى جنايات "قتل وسلاح نارى، إستعمال قوة") بإطلاق النيران عليهما وإحداث إصابتهما وفر هارباً لإمساكهما به حال محاولته سرقة مركبة "توك توك" ملك جارهما، وبسؤال مالك مركبة "التوك توك " أيد ما سبق.

ووفقاً لإجراءات مقننة أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه ، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين – السلاح النارى المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وصدر مؤخراً حكم قضائى ضده بالحبس 6 سنوات فى القضية المشار إليها.

أمكن ضبط القائم على النشر (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره المقطع لإستيائه من الحكم الصادر ضد شقيقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.