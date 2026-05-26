قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء ل 70 جنيها بعدما سجل 80 جنيها منذ أيام قليلة ، كما استقرت سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 95 لـ 110 جنيهات.



أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل 70 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام ،وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 55جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 75 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات وتصل للمستهلك 88 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 160 و 170جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حقيقة انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة ، نافيًا ما يتردد حول وصول سعر الكرتونة إلى 70 جنيهًا في الوقت الحالي، موضحًا أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان.



سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن سعر كرتونة البيض كان قد وصل العام الماضي إلى نحو 155 جنيهًا داخل المزارع، بينما انخفض هذا العام إلى ما بين 90 و95 جنيهًا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من المنظومة، بما يهدد توازن السوق على المدى المتوسط.



وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك، حيث اتجه المواطنون لشراء كميات أكبر، وهو ما ساهم في تحريك الأسعار نسبيًا، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمر ضروري لاستمرار الإنتاج وعدم حدوث أزمات مستقبلية.

أسعار الدواجن والكتاكيت

كما أشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن والكتاكيت تتغير بشكل طبيعي وفقًا لحجم المعروض والطلب، نافيًا وجود أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هذا العام سواء في الدواجن أو البيض ساهمت في استقرار السوق رغم التذبذبات.