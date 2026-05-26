رسالة طمأنة من الديهي لأبناء ماسبيرو بعد تصريحات رئيس الوزراء حول التطوير

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة طمأنة قوية ومباشرة إلى جميع العاملين بماسبيرو، كاشفًا عن كواليس الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة خطة التطوير الشاملة للمبنى، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وزفّ “الديهي”، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، بشرى لأبناء ماسبيرو، مؤكدًا أن الاجتماع كان إيجابيًا للغاية، وشهد رغبة حقيقية من الدولة لإنهاء الأزمات المالية المتراكمة.

وأوضح أن الحكومة لديها استعداد كامل لتسوية وجدولة المديونيات القديمة؛ شريطة وضع ضمانات واضحة تضمن “عدم تراكم الديون مجددًا”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه رسالة صريحة لمسؤولي الهيئة، قائلاً: "ما عندناش مانع نضبط ونسوي الديون، ولكن لا تتراكم مجددًا.. قدموا لنا خطة للاستدامة».

وأضاف الديهي، أن الدولة تدرك تمامًا أن ملف مديونيات ماسبيرو صعب ومعقد، ولذلك فإن الحل يحتاج إلى "تدخل مباشر من الدولة، وقرار جريء، وتضحية".

وأضاف أن موافقة الحكومة على التسوية مشروطة بتقديم خطط طموحة لإغلاق الملفات المالية المعلقة، تضمن قدرة المبنى على استكمال مسيرته بنجاح ودون العودة لنقطة الصفر.

وفي سياق رسالته، شدد الديهي على القيمة التاريخية والمهنية الكبرى للمبنى، مؤكداً أنه لا يمكن اختزال هذا الصرح العريق في بند إعلامي واحد، نظراً لما يمتلكه من إرث وتنوع فريد.

ونوه بأن ماسبيرو يزخر بكفاءات بشرية وإمكانيات فنية وإعلامية ضخمة تفوق ما تمتلكه كل الفضائيات العربية، والهدف الأساسي من خطة التطوير الحالية هو تمكين هذا الصرح من استعادة كامل تأثيره وقوته في الساحة الإعلامية.