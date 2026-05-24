عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بموقف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية لمجمع مدارس الجمهورية في بولاق الدكرور.

ووجه "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، التحية إلى رئيس الوزراء، قائلًا "قاعد بيتكلم مع المواطنين ويتفاعل معهم وتحية إلى رئيس الوزراء".

وفي سياق منفصل، شدد الديهي على حتمية تطبيق القانون بحسم فيما يتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أنه لا ينبغي السماح بوجود أي مبانٍ أو منشآت مخالفة في مناطق "طرح النهر"، مشددًا على أن عهد الفوضى قد انتهى بلا عودة.

وأوضح أن الدولة المصرية الحالية هي دولة قانون ودستور ومؤسسات، ولا مكان فيها للمبتزين أو من يحاولون الضغط عليها لتقنين الأوضاع الخاطئة.

وأضاف: “نريد مواطنًا يحترم القانون بشكل كامل، ونعمل معاً على إزالة الفوضى والعشوائية التي كانت موجودة في فترات سابقة، أرجوكم، بلاش نزايد على الدولة ونردد كلاماً لا يصح ولا ينبغي أن يُقال في وقت تسعى فيه الدولة لإعلاء سيادة القانون وتحقيق الصالح العام.”