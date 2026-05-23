185 فرصة عمل بشركة صناعة سكك حديدية ببورسعيد.. رابط للتقديم

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل بورسعيد والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، عن توفر 185 فرصة عمل بمجالات مختلفة للشباب، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الخريجين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الإعلان أن التخصصات المطلوبة تشمل، 30 فني دهان دوكو، 30 فني كهرباء، 30 فني إصلاح معجون، 30 فني جودة (كهرباء – لحام دهانات)، 30 فني اختبارات ميكانيكية، 15 فني رمالة، 20 من ذوي الهمم (من الجنسين).

وحددت الشركة والمديرية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي: أن يتراوح عمر المتقدم من 20 إلى 35 سنة، كذلك الحصول على مؤهلات (فوق المتوسطة - متوسطة)، خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب.

يتم التقديم إلكترونياً من خلال استيفاء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgqJ53KLEGXxKPDw0R9xhVeF04InhH0eb32nvrR625pWIkUg/viewform?pli=1