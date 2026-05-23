الحفاظ على التراث.. محافظ القاهرة: مصر لا تبيع تاريخها بل تطوره

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الهدف الحالي يتمثل في جذب المزيد من السياح إلى منطقة وسط البلد، من خلال تنفيذ خطة شاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية واستعادة طابعها التراثي والثقافي المميز.

وأضاف إبراهيم صابر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى من شارع الفن بالقاهرة، عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع التنسيق الحضاري يستهدف إعادة تاريخ القاهرة الحقيقي، مؤكدًا أن جميع التشوهات الموجودة بالمنطقة سيتم إزالتها بالكامل.

وأوضح محافظ القاهرة أن المربع الكامل في شارع الفن سيكون مخصصًا للمشاة فقط دون سيارات، على أن يتم استغلاله في الأنشطة الثقافية والتراثية، مشددًا على أن “التراث المصري لا يمكن أن يُباع، ومصر لا تبيع تاريخها ولكن تعمل على تطويره، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية شاركت في تطوير شارع الفن، موضحًا أن دوره الأساسي يتمثل في التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح الأفكار والمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد أن سور الأزبكية يُعد نموذجًا مهمًا للتطوير في القاهرة، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا جديدة للاستفادة من حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب العمل على استغلال المسارح الموجودة داخل المنطقة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وتابع: المبنى الإداري الخاص بالمحافظة في ميدان الأوبرا سيتم تحويله إلى غرف فندقية، ضمن خطة دعم السياحة وإحياء وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر أعمال التطوير في مناطق السيدة نفيسة والقلعة والسيدة عائشة والسلطان حسن، مؤكدًا أن تلك المناطق ستكون على الخريطة السياحية قريبًا.

وأضاف: “الرئيس السيسي وجه بمنح تعويضات أعلى من سعر المنطقة في الأماكن التاريخية”، موضحًا أن كوبري السيدة عائشة القديم تمت إزالته، ولن يتم بناء أبراج في المنطقة.