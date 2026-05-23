متحدث الزراعة: إفريقيا تمثل بعدا استراتيجيا وأمنا قوميا لمصر.. وطرح 16 ألف رأس ماشية للأضاحي

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن القارة الإفريقية تمثل البعد الاستراتيجي للدولة المصرية، مشددًا على أن أي نشاط مصري يجب أن يمتد إلى أفريقيا في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ودول القارة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن وزارة الزراعة تواصل تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، من خلال ما يقرب من 10 مزارع مشتركة تُدار بخبرات مصرية، ويتم تطويرها عبر تبادل الأبحاث ونشر السلالات المصرية المحسنة، إلى جانب تصدير التقاوي المصرية من القمح وغيره من المحاصيل إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا بارزًا داخل منظمة الأرز الإفريقي، حيث ترأست المنظمة في إحدى الفترات، كما استضافت آخر اجتماع موسع للمنظمة الإفريقية عام 2025، وهو ما يعكس قوة وريادة مصر داخل القارة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تدريب الكوادر الإفريقية بصورة منتظمة من خلال المركز الدولي بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى مركز تدريب الأرز بمحافظة كفر الشيخ التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، مؤكدًا أن التعاون مع أفريقيا يشمل أيضًا تبادل ونقل التكنولوجيا الزراعية بما يحقق المنفعة المشتركة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة على أن أفريقيا تمثل لمصر بعدًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًّا، خاصة في ظل الروابط التاريخية والمصيرية التي تجمع شعوب القارة، وعلى رأسها نهر النيل.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد جاد أن وزارة الزراعة كثفت جهودها الرقابية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، من خلال متابعة الأسواق والمجازر والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت نحو 16 ألف رأس من العجول الجاموسي والأبقار كأضاحٍ للمواطنين، وتم حجزها بالكامل، لافتًا إلى أن منافذ الوزارة تعمل بكامل طاقتها في محافظات القاهرة والجيزة وباقي المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

كما أعلن عن فتح أكثر من 466 مجزرًا حكوميًا بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحي، في إطار الحفاظ على البيئة وتقديم الخدمات للمضحين خلال أيام العيد.