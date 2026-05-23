77 فرصة عمل في بورسعيد براتب يبدأ من 8500 جنيه

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل بورسعيد وشركة دهانات، عن توفير 77 فرصة عمل جديدة للشباب في مجالات وتخصصات مختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومواجهة البطالة.

وشمل الإعلان حاجة الشركة لشغل الوظائف التالية، 50 عاملًا إنتاج، 10 عمال خدمات، 2 فني لحام، 2 فني حداد، 2 سباك، 2 كهربائي، ميكانيكي ديزل، 3 سائق (رخصة ثانية)، 5 سائق كلارك.

وأوضحت الوزارة ان الرواتب: تبدأ من 8500 جنيه مصري، ويشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً...تُجرى المقابلات الشخصية يومياً بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية جنوب الرسوة، وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً...

للاستفسار والتواصل، يرجى الاتصال على الرقم التالي: 066/3770000