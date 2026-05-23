الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

آية التيجي

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن ما يُعرف بـ”التدخين الاجتماعي” أو التدخين المتقطع في فترات الشباب، قد يترك آثارًا خطيرة على الرئة تمتد لعقود، حتى بعد الإقلاع عن التدخين، ما يزيد خطر الإصابة بـسرطان الرئة في مراحل لاحقة من العمر.

التدخين الاجتماعي لا يقل خطورة

وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المقرر عرض نتائجها خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO)، فإن الأشخاص الذين يدخنون بشكل متقطع أو في المناسبات الاجتماعية قد يواجهون مخاطر صحية مشابهة للمدخنين الشرهين على المدى الطويل.
 

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات ما يقرب من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، ووجدوا أن معايير الكشف الحالية عن سرطان الرئة قد تفشل في رصد عدد كبير من الحالات، لأنها تركز بشكل أساسي على المدخنين بكثافة، وتتجاهل من يدخنون بشكل غير منتظم على مدار سنوات طويلة.

وأوضح الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الرئة قد يستمر لعقود حتى بعد التوقف عن التدخين، خاصة لدى الأشخاص الذين اعتادوا التدخين الاجتماعي في العشرينات أو الثلاثينات من العمر.

سنوات التدخين أخطر من عدد السجائر

وفي الوقت الحالي، تعتمد معايير الفحص في الولايات المتحدة على ما يسمى بـ”سنوات العلبة”، وهي طريقة تحسب عدد علب السجائر التي يدخنها الشخص يوميًا مضروبًا في عدد سنوات التدخين.

ولكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن مدة التدخين نفسها قد تكون مؤشرًا أخطر من عدد السجائر اليومية، إذ تبين أن الأشخاص الذين قاموا بالتدخين لفترات طويلة بكميات قليلة ظلوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأكد الباحثون أن الاعتماد فقط على المعايير الحالية يؤدي إلى فقدان اكتشاف عدد كبير من حالات سرطان الرئة مبكرًا، بينما ساعد التركيز على “مدة التدخين” في تقليل الحالات غير المكتشفة بشكل واضح.

الإقلاع يقلل الخطر لكنه لا يلغيه تمامًا

وأشار الخبراء إلى أن التوقف عن التدخين في أي عمر يظل خطوة مهمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، لكن التأثيرات الضارة للتدخين قد تستمر لسنوات طويلة بعد الإقلاع، خاصة لدى من استمروا في التدخين لفترات ممتدة ولو بشكل متقطع.

وقالت هازل تشيزمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “العمل من أجل الصحة والتدخين”، إن الدراسة تضيف أدلة جديدة على أن التدخين العرضي ليس آمنًا كما يعتقد البعض.

وأضافت: “الكثير من الأشخاص يقللون عدد السجائر أو يعتمدون على السجائر الإلكترونية دون التوقف الكامل، لكن هذا لا يعني اختفاء الخطر الصحي”.

أعراض سرطان الرئة التي لا يجب تجاهلها

ويحذر الأطباء من تجاهل بعض العلامات المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بـسرطان الرئة، ومنها:
ـ السعال المستمر لفترة طويلة
ـ ضيق التنفس
ـ ألم الصدر
ـ فقدان الوزن غير المبرر
ـ خروج دم مع السعال
ـ الإرهاق المستمر

وينصح الخبراء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية للأشخاص الذين لديهم تاريخ مع التدخين، حتى لو كانوا أقلعوا منذ سنوات.

