رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل متوسط سعر في البنك المركزي المصري 52.86 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري الخميس تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 19%، و20% على الترتيب.



سعر الدولار في مصر

اتسم أداء العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب الواضح بين الصعود والهبوط، حيث افتتح الدولار تعاملات الأحد 17 مايو عند مستوى 53.22 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع، ثم واصل صعوده في اليوم التالي (الإثنين) إلى 53.26 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.



ورغم التراجع المسجل يوم الثلاثاء 19 مايو إلى 53.05 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، عاودت العملة ارتفاعها لتسجل ذروة الأسبوع يوم الأربعاء 20 مايو بواقع 53.36 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، قبل أن تستقر في ختام الأسبوع عند المستويات الحالية، ليحقق الدولار تراجعًا إجماليًا بنحو 36 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع.

أسعار الدولار اليوم السبت

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23 مايو 2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغيير، وشهد سعر الدولار ثباتًا في تداولات البنوكمنذ آخر يوم عمل له الخميس الماضي وحتى الآن، مع استمرار العطلة الأسبوعية.

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار حوالي 52.86 جنيه، كمتوسط عام للسعر في البنوك.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.86 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع، وهو السعر المتوسط الذي تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات الأجنبية.

أقل سعر للدولار في البنوك

بلغ أقل سعر لشراء الدولار في السوق المصرفي اليوم نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، وذلك في بنك الإمارات دبي الوطني.

وجاء ثاني أقل سعر للدولار عند 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع في كل من:

بنك الكويت الوطني

بنك البركة

بنك أبوظبي التجاري



أسعار الدولار في البنوك المختلفة

جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

بنوك بسعر 52.82 جنيه شراء و52.92 جنيه بيع:

بنك كريدي أجريكول

بنك الإسكندرية

البنك التجاري الدولي CIB

بنوك بسعر 52.85 جنيه شراء و52.95 جنيه بيع:

البنك العقاري المصري العربي

بنك أبوظبي الأول

بنك بيت التمويل الكويتي

بنوك بسعر 52.87 جنيه شراء و52.97 جنيه بيع (غالبية البنوك):

ميد بنك

بنك قناة السويس

المصرف المتحد

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك التعمير والإسكان

بنك فيصل الإسلامي

البنك المصري الخليجي

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك HSBC

بنك التنمية الصناعية

بنك نكست

المصرف العربي الدولي



أعلى سعر للدولار في البنوك

بلغ أعلى سعر للدولار اليوم نحو 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار عند 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع في بنكي "سايب والأهلي الكويتي".