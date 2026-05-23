قطار المشاعر المقدسة.. منظومة نقل ذكية لخدمة أكثر من مليوني حاج في موسم 1447هـ

تواصل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر خطة متكاملة تهدف إلى نقل أكثر من مليوني راكب بواسطة قطار المشاعر المقدسة، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في المشاعر المقدسة، وركيزة أساسية في منظومة تنقل ضيوف الرحمن.

ويجسد المشروع اهتمام المملكة بتطوير خدمات النقل خلال موسم الحج، من خلال توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

ويربط القطار الكهربائي الصديق للبيئة بين مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، بما يسهم في تقليص زمن التنقل، والحد من الازدحام المروري، ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال أوقات الذروة، كما يُعد قطار المشاعر المقدسة نظام نقل تردديًّا "مترو" صُمم خصيصًا لخدمة الحجاج، ودخل الخدمة في نوفمبر 2010، عقب تنفيذ أعمال الإنشاء خلال عامين، ليصبح منذ ذلك الحين عنصرًا محوريًا في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة.

ويمتد مسار القطار بطول 18 كيلومترًا، ويضم تسع محطات موزعة بواقع ثلاث محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى، وصولًا إلى محطة الجمرات، وتصل سرعته إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويقطع المسافة بين محطة عرفات (1) ومحطة منى (3) في نحو 20 دقيقة.

ويضم أسطول القطار 17 قطارًا، يبلغ طول الواحد منها 277 مترًا، بسعة تصل إلى 3000 راكب للقطار الواحد، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية نحو 72 ألف راكب في الساعة، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم.

وأسهم تشغيل القطار في تقليص أعداد الحافلات على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، عبر إزاحة نحو 50 ألف رحلة حافلة، مما انعكس على تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وفي سياق متصل، أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمالها التقنية الداعمة لمبادرة "طريق مكة" لموسم حج 1445هـ، بعد أن أسهمت عبر منظومة رقمية متكاملة في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، التي تنفذها وزارة الداخلية للعام الثامن في 10 دول عبر 17 منفذًا دوليًا، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ضمن جهود المملكة المستمرة لتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وجودة لرحلة الحج الإيمانية.

وجسّدت "سدايا" من خلال توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي مستوى التكامل التقني بين الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، بما دعم سرعة إنجاز الإجراءات، واستمرارية الأعمال، وتعزيز جاهزية البنية الرقمية لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى المملكة.

وأسهم فريق "سدايا" من المهندسين والفنيين في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم، مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة، حتى يعودوا لدولهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، من خلال استخدام أحدث التقنيات في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبسرعة إجراءات سفر استغرقت للحاج 40 ثانية.

وفي سياق متصل، يتيح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" استعراض تصاريح الحج رقميًا في مداخل مدينة مكة المكرمة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من التصاريح وتخفيف الزحام عند النقاط، وذلك لرفع كفاءة إدارة الحشود خلال موسم حج 1447هـ، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التكامل التقني بين الجهات الحكومية، حيث يتيح تطبيق "توكلنا" للجهات الأمنية والتنظيمية استعراض التصاريح والتحقق منها رقميًا بشكل فوري وآمن، عبر ارتباطه بالمنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لتوحيد إجراءات إصدار التصاريح والتحقق منها رقميًا وفق أعلى المعايير التقنية والتنظيمية.

ويسهم استخدام "توكلنا" في المنافذ ونقاط الفرز في تسريع إجراءات التحقق الميداني، وتعزيز دقة الوصول إلى بيانات التصاريح، بما يدعم جاهزية الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ويرفع من كفاءة العمليات التشغيلية خلال موسم الحج.

ويمكن من خلال تطبيق "توكلنا" استعراض مختلف التصاريح المرتبطة بالحج، بما يشمل تصاريح الحجاج، والعاملين، والمتطوعين، والمركبات، إضافة إلى تصاريح دخول المقيمين والعاملين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر واجهة رقمية موحدة تُمكّن المستفيدين من الوصول إلى خدماتهم بسهولة وأمان.