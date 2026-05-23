قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستيطان بالضفة.. وزير خارجية إيطاليا: يجب أن تدرك إسرائيل أن هناك حدا لا يمكنها تجاوزه
كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني
الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية
بدون النووي.. وثيقة تقترح 3 مراحل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران| تفاصبل
مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا
نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي
عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة
بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي
فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟
بحضور الأهل والأصدقاء .. الصور الأولى لزفاف نجل إدوارد
إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قطار المشاعر المقدسة.. منظومة نقل ذكية لخدمة أكثر من مليوني حاج في موسم 1447هـ

قطار المشاعر المقدسة
قطار المشاعر المقدسة
أ ش أ

تواصل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر خطة متكاملة تهدف إلى نقل أكثر من مليوني راكب بواسطة قطار المشاعر المقدسة، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في المشاعر المقدسة، وركيزة أساسية في منظومة تنقل ضيوف الرحمن.

ويجسد المشروع اهتمام المملكة بتطوير خدمات النقل خلال موسم الحج، من خلال توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

ويربط القطار الكهربائي الصديق للبيئة بين مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، بما يسهم في تقليص زمن التنقل، والحد من الازدحام المروري، ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال أوقات الذروة، كما يُعد قطار المشاعر المقدسة نظام نقل تردديًّا "مترو" صُمم خصيصًا لخدمة الحجاج، ودخل الخدمة في نوفمبر 2010، عقب تنفيذ أعمال الإنشاء خلال عامين، ليصبح منذ ذلك الحين عنصرًا محوريًا في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة.

ويمتد مسار القطار بطول 18 كيلومترًا، ويضم تسع محطات موزعة بواقع ثلاث محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى، وصولًا إلى محطة الجمرات، وتصل سرعته إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويقطع المسافة بين محطة عرفات (1) ومحطة منى (3) في نحو 20 دقيقة.

ويضم أسطول القطار 17 قطارًا، يبلغ طول الواحد منها 277 مترًا، بسعة تصل إلى 3000 راكب للقطار الواحد، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية نحو 72 ألف راكب في الساعة، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم.

وأسهم تشغيل القطار في تقليص أعداد الحافلات على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، عبر إزاحة نحو 50 ألف رحلة حافلة، مما انعكس على تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وفي سياق متصل، أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمالها التقنية الداعمة لمبادرة "طريق مكة" لموسم حج 1445هـ، بعد أن أسهمت عبر منظومة رقمية متكاملة في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، التي تنفذها وزارة الداخلية للعام الثامن في 10 دول عبر 17 منفذًا دوليًا، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ضمن جهود المملكة المستمرة لتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وجودة لرحلة الحج الإيمانية.

وجسّدت "سدايا" من خلال توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي مستوى التكامل التقني بين الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، بما دعم سرعة إنجاز الإجراءات، واستمرارية الأعمال، وتعزيز جاهزية البنية الرقمية لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى المملكة.

وأسهم فريق "سدايا" من المهندسين والفنيين في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم، مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة، حتى يعودوا لدولهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، من خلال استخدام أحدث التقنيات في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبسرعة إجراءات سفر استغرقت للحاج 40 ثانية.

وفي سياق متصل، يتيح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" استعراض تصاريح الحج رقميًا في مداخل مدينة مكة المكرمة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من التصاريح وتخفيف الزحام عند النقاط، وذلك لرفع كفاءة إدارة الحشود خلال موسم حج 1447هـ، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التكامل التقني بين الجهات الحكومية، حيث يتيح تطبيق "توكلنا" للجهات الأمنية والتنظيمية استعراض التصاريح والتحقق منها رقميًا بشكل فوري وآمن، عبر ارتباطه بالمنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لتوحيد إجراءات إصدار التصاريح والتحقق منها رقميًا وفق أعلى المعايير التقنية والتنظيمية.

ويسهم استخدام "توكلنا" في المنافذ ونقاط الفرز في تسريع إجراءات التحقق الميداني، وتعزيز دقة الوصول إلى بيانات التصاريح، بما يدعم جاهزية الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ويرفع من كفاءة العمليات التشغيلية خلال موسم الحج.

ويمكن من خلال تطبيق "توكلنا" استعراض مختلف التصاريح المرتبطة بالحج، بما يشمل تصاريح الحجاج، والعاملين، والمتطوعين، والمركبات، إضافة إلى تصاريح دخول المقيمين والعاملين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر واجهة رقمية موحدة تُمكّن المستفيدين من الوصول إلى خدماتهم بسهولة وأمان.

قطار المشاعر المقدسة السعودية الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

وادي دجلة

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد