مشروع تنموي.. أحمد موسى: نحتاج إلى انتقال مليون مواطن للإقامة في الدلتا الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حاجة لانتقال مليون مواطن للإقامة في الدلتا الجديدة حتى 2030 أي خلال 4 سنوات، موضحا أنها كانت أرض صحراء بلا قيمة قبل سنوات.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع الدلتا الجديدة ليس فقط زراعي وإنما مشروع تنموي متكامل.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عند الأهرامات إلى هذا المشروع العملاق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كان حاضرًا حفل الحصاد مع الرئيس السيسي.

وتطرق الإعلامي أحمد موسى، إلى الزيادة الكبيرة في محصول القمح هذا العام، والذي من شأنه يقلل واردات القمح ويوفر العملة الصعبة للبلد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي في السلع الأساسية.