حمادة هلال يشيد بفيلم 7 Dogs: من أفضل الأفلام التي شاهدتها هذا العام

حرص الفنان حمادة هلال على تهنئة صناع فيلم “7 Dogs”، بعد النجاح الكبير والتفاعل الواسع الذي حققه العمل، مؤكدًا إعجابه الشديد بالفيلم وبأداء أبطاله، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد حمادة هلال بالفيلم وبنجومه، معبرًا عن سعادته الكبيرة بحضور العرض الخاص والعمل الذي وصفه بأنه من أفضل الأفلام التي شاهدها هذا العام، حيث كتب: “أحلى فيلم شوفته السنة دي.. ألف مبروك لإخواتي النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد عز”.

كما عبّر عن سعادته بالتواجد مع عدد من النجوم خلال المناسبة، مشيرًا إلى حضوره برفقة الهضبة عمرو دياب، حيث قال: “واتشرفت بوجود الهضبة أخويا النجم الكبير عمرو دياب”.

وأضاف حمادة هلال تعليقًا طريفًا لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، بعدما تحدث عن إطلالته خلال العرض الخاص، قائلًا: “وطبعًا كان نفسي ألبس فورمال زيكوا.. ما لحقتش، خدت جاكت ابني يوسف وجريت”، وهو ما أثار إعجاب متابعيه الذين أشادوا بعفويته وروحه المرحة.

ولم ينسَ حمادة هلال تهنئة جميع أبطال وصناع العمل، مؤكدًا أن الفيلم يستحق النجاح الكبير الذي يحققه حاليًا، خاصة في ظل حالة الإشادات الواسعة التي يتلقاها من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة فيلم “7 Dogs” النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير منذ الإعلان عنه، حيث تصدر اسم الفيلم مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق عرضه وتحقيقه ردود فعل قوية.

ويواصل حمادة هلال خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث يحافظ دائمًا على التواصل مع جمهوره ومشاركة أبرز اللحظات الفنية والشخصية معهم عبر السوشيال ميديا.