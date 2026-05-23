نسرين طافش تعلن عن وفاة عمها

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش وفاة عمها وذلك عبر حسابها علي فيسبوك.

محمد طافش

وكتبت نسرين: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى أخو والدى العم المحترم الحنون مشهور محمد طافش لروحه الرحمة والسلام يجعل مثواك الجنة يا حنون يا طيب”.

والجدير بالذكر ان تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير.

ويذكر ان المسلسل قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.