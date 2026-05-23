بعد نجاح "شطة".. شذى تعيش حالة من النشاط الفني وتستعد لطرح أغنيات جديدة .. خاص

تعيش النجمة شذى حالة من النشاط الفني الملحوظ خلال الفترة الحالية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة "شطة"، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب تحقيقها نسب مشاهدة واستماع مرتفعة منذ طرحها.

وعلم “صدى البلد” أن شذى تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة المتنوعة، والتي تعمل عليها حاليًا ، في محاولة منها لتقديم أشكال موسيقية مختلفة ترضي جميع الأذواق، خاصة بعد حالة الانتعاش التي تعيشها على المستوى الفني مؤخرًا.

وكانت أغنية “شطة” قد تصدرت اهتمام جمهور السوشيال ميديا بعد طرحها، خاصة بسبب كلماتها الخفيفة والإيقاع السريع الذي جذب الجمهور ،

يُذكر أن شذى كانت قد أعربت في تصريحات خاصة سابقة لـ”صدى البلد” عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها حول الأغنية، مؤكدة أن العمل قريب من لغة الشارع والناس، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بصورة سريعة منذ اللحظات الأولى لطرحه.

وتسعى شذى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف حضورها الفني سواء من خلال الأغنيات الجديدة