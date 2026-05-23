إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء

حصل صدى البلد على اسماء المصابين ال9 فى الحادثً المروع الذى حدث بشارع إسكندرية في مدينة مرسى مطروح بعدما انقلبت سيارة نقل مياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى دهس عدد من السيارات المتوقفة وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

أسماء المصابين

استقبل مستشفى مطروح العام 9 مصابين وهم

. محمد عصام الدين محمد 18 سنة - اشتباه كسر بالساق اليسرى ، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم

. خير فوزي عبد الجواد 59 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

. ملك خير فوزي 17 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

. شروق حماده خيري 15 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

. چني حماده خيري 10 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

امل محمود محمد 22 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

نحمده فتحي سلامه 55 سنة - اشتباه كسر بالساق اليمني

. احمد عبد اللطيف الشيخ 55 سنة - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

. حسن نصر الله محمد 16 سنة -

سياراة الإسعاف

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تم التعامل مع المصابين ورفع آثار التصادم، وسط أنباء عن وجود إصابات وخسائر مادية بعدد من السيارات،

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حادث مروع في شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح بعد اصطدام سيارة نقل مياه بعدد من السيارات مما أسفر عن إصابات 9 أشخاص.