CNN : قادة الخليج شجعوا ترامب على قبول المقترح الإيراني

أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات، بأن قادة دول الخليج والمنطقة شجعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبول مسودة الاتفاق مع إيران.

كما ذكرت “سي إن إن” أن مصدراً آخر من المنطقة وصف المحادثات بأنها "إيجابية".

وأكد ترامب، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع عدد من القادة العرب، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت "إيجابية للغاية"، في ظل المشاورات المكثفة الجارية بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر في المنطقة.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن ترامب قوله إن المحادثات التي أجراها مع قادة من مصر وعدد من الدول العربية تناولت آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق الجاري بحثه مع طهران، مؤكداً أن الآراء التي استمع إليها كانت بناءة وتعكس رغبة إقليمية واسعة في دعم الاستقرار ومنع العودة إلى التصعيد العسكري.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة توصف بالحاسمة، مع تداول تقارير عن اقتراب الأطراف المعنية من التوصل إلى تفاهم أولي بشأن عدد من الملفات الخلافية.

ووفقاً لمصادر أمريكية مطلعة، تسعى إدارة ترامب إلى إشراك الحلفاء الإقليميين في المشاورات النهائية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاتفاق المحتمل، نظراً لما قد يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة، ركزت الاتصالات على تقييم الموقف الإقليمي من مسودة التفاهم المطروحة، إضافة إلى مناقشة الضمانات الأمنية المطلوبة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

كما شملت المحادثات تداعيات أي اتفاق محتمل على أمن الملاحة في الخليج وأسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن مستقبل العلاقات الإقليمية في حال نجاح المسار الدبلوماسي.

ويأتي التواصل الأمريكي مع القادة العرب بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها عدة أطراف دولية وإقليمية لدعم فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة مشاورات مع حلفائها في المنطقة بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم بشأن البنود المطروحة على طاولة التفاوض

وفي الوقت نفسه، تتواصل النقاشات داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية بشأن الصيغة النهائية لأي اتفاق محتمل، وسط تباين في المواقف بين المؤيدين لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية وبين الداعين إلى الحفاظ على الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على طهران.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الاتصالات الأمريكية مع القادة العرب ستستمر خلال الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ أوسع لبناء توافق إقليمي حول أي تفاهم يتم التوصل إليه.