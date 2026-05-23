ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وإبراهيما دياز في الدقائق 11، 40، 50، 87.

فيما جاءت ثنائية أتلتيك بلباو في الدقيقتين 45، 90 عن طريق جورجا جوروزيتا وأوكو إيزيتا.

ترتيب ريال مدريد

وبهذه النتيجة، ينهي فريق ريال مدريد الدوري الإسباني في الوصافة برصيد 86 نقطة، فيما يأتي فريق أتليتك بلباو في المركز 12 برصيد 45 نقطة.