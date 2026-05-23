أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

تعد كفتة الباذنجان بالدمعة من الأكلات الاقتصادية التى يمكن تقديمها قبل عيد الأضحى وتوفير الميزانية .

نعرض لكم طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ قناة سي بي سي سفرة.

المقادير



● بطاطس مسلوقة ومهروسة

● كمون

● ثوم مفروم

● شبت مفروم

● باذنجان مشوي

● ملح وفلفل أسود

للصوص

● طماطم مبشورة

● عصير طماطم

● زيت

● دقيق للتعفير

للتقديم

● أرز أبيض



طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة



في بولة ضعي الدقيق والبطاطس المهروسة والملح و الفلفل الأسود والباذنجان المشوي و الثوم المفروم والشبت المفروم وقلبيهم جيدا.



شكلي الخليط كرات أو أصابع ويترك في الثلاجة لمدة ساعة ثم اقليه في مقلاة وضعي عليها عصير الطماطم وطماطم مبشورة وملح وفلفل أسود وكمون وتترك حتى النضج ثم قدميها ساخنة مع الأرز أو الخبز البلدي أو المكرونة وبالهنا والشفا.